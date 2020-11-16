Политолог Орлов предложил снизить до 3% проходной барьер на выборах в Госдуму

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16 ноября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул идею о снижении процентного барьера на выборах в Госдуму. Письмо направлено на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой.

Политолог в своем обращении подчеркнул, что нынешний барьер в 5% фактически снижает репрезентативность парламента: партия, которая набирает 6% голосов избирателей, получает примерно 15 - 16 мест по федеральным спискам, а партия, за которую отдали голоса 3%, не получает ни одного места.

Антон Орлов, как сообщает RT, считает, что увеличить шанс на повышение репрезентативности парламента, а также активности избирателей в рамках выборах можно было бы при помощи снижения процентного барьера.