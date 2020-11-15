Кеосаян эмоционально раскритиковал Пашиняна за Нагорный Карабах: «пожизненно посадить, но не в камеру, а в яму»
15 ноября 2020, 19:06[ «Аргументы Недели» ]
Тигран Кеосаян жестко раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он посоветовал подумать, почему Пашинян не признает Арцах, не закупает вооружения, отказывается от участия РФ в миротворческом процессе.
В своей передаче на Youtube-канале режиссер разразился руганью в адрес Пашиняна, назвал его "тварью и предателем", который старательно слушается Соединенные Штаты, которым не по нутру усиление влияния России на Кавказе. Кеосаян отметил, что теперь каждая капля крови, пролитая бойцами Армении, и каждая пролитая их матерями слеза на совести премьер-министра Пашиняна.
Кеосаян задал вопрос, о чем думали те, кто поддерживал Пашиняна. Он считает, что сторонников премьера и его самого надо судить, и придумал жестокое для них наказание: посадить пожизненно в яму, а потом водить к ней экскурсии и показывать "заросшего волосами" бывшего лидера, из-за которого была проиграна Вторая Арцахская война.
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