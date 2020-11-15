В омском Минздраве объяснили, почему пациентка с поражением 90% легких была выписана из больницы

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15 ноября 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Жительница Омской области Елена Русакова в полночь 14 ноября сообщила в социальной сети, что ее матери, медику высшей категории с 35-летним стажем, 29 октября отказывали в госпитализации из-за того, что «нет настроения принимать». По ее словам, КТ показало 90-процентное поражение легких.

Русакова отметила, что ее мать забрали в больницу в тяжелом состоянии, она даже не могла ходить. Она добавила, что пациентку до конца не пролечили и выписали через две недели после госпитализации. После выписки женщина не смогла подняться на пятый этаж самостоятельно, родственникам пришлось поднимать её на руках, потому что в доме нет лифта. Когда мама начала задыхаться, не дозвонившись до «скорой», родным пришлось самим везти ее в больницу, вспоминает дочь. Однако сотрудники заявили, что «самопривезённых» не принимают из-за угрозы увольнения.

При этом в областном Минздраве подтвердили, что поражение легких пациентки составило 85-90%, её привезли в городскую больницу имени Кабанова в Омск из Исилькульской ЦРБ в состоянии средней тяжести. Представитель ведомства пояснил, что после лечения её состояние улучшилось, температура снизилась до 36,8 градуса, остались жалобы на кашель. Тогда 13 ноября женщина написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем свидетельствует выписка в истории болезни.

«В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что в конце октября к зданию омского Минздрава привезли заболевших новой коронавирусной инфекцией из-за недостатка коек в местных больницах.