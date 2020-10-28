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Мурашко и губернатор Омской области отреагировали на инцидент со «скорыми» у регионального Минздрава

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко и губернатор Омской области отреагировали на инцидент со «скорыми» у регионального Минздрава
фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал сообщение о том, что к омскому Минздраву привезли заболевших новой коронавирусной инфекцией из-за недостатка коек в местных больницах.

Мурашко отметил, что должна быть проведена «тщательная проверка». 

Кроме того, Росздравнадзор проверит работу регионального Минздрава и выяснит, как в Омской области оказывается медицинская помощь больным с коронавирусом.

Глава региона Александр Бурков назвал ситуацию «ЧП за гранью человеческого понимания» и поручил курирующему вопрос зампреду областного правительства Владимиру Куприянову «установить персональную ответственность за случившееся».

«Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава», - пояснил он. 

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