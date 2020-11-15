В России за сутки выявлено 22572 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

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15 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

автор фото: Ольга Соколова, globallookpress.com

В России за сутки выявлено 22 572 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это меньше, чем было накануне. 14 ноября оперштаб сообщал о 22 702 новых случаях заболевания, зафиксированных за 24 часа.

За период пандемии в нашей стране коронавирус диагностировали 1 млн 925 825 пациентам. Новые зараженные появились в 85 регионах страны. В Москве - 6271 диагноз ковида за сутки.

По данным оперштаба, в Санкт- Петербурге - 1944 случая, в Московской области - 812, в Нижегородской области - 412, в Карелии - 358, в Архангельской области 343, в Свердловской области - 333, в Красноярском крае- 328, в Ростовской области - 315, в Воронежской области - 308 . В остальных российских регионах суточный прирост не превысил 300.

Скончались за сутки 352 пациента, у которых был подтвержден ковид. Всего за период пандемии в России умерли 33 186 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Вылечились и выписаны за сутки 14 456 пациентов, нарастающим итогом - 1 млн 439 985 человек.