Политик, экс-глава Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков умер от COVID-19
15 ноября 2020, 09:40[ «Аргументы Недели» ]
Абубакар Арсамаков, политик и бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанк) в субботу, 14 ноября, скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Абубакару Арсамакову было 64 года.
Сообщение о смерти политика опубликовано на сайте партии «Справедливая Россия». В нем говорится, что врачи боролись за жизнь основателя и экс-президента МИнБанк, члена центрального совета «Справедливой России» Абубакара Арсамакова, но к глубокому сожалению, спасти его не удалось.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким Абубакара Арсамакова.
В последние годы Арсамаков был полномочным представителем председателя партии в Воронежской области.
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