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Политик, экс-глава Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков умер от COVID-19

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Политик, экс-глава Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков умер от COVID-19
Абубакар Арсамаков, фото с сайта партии

Абубакар Арсамаков, политик и бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанк) в субботу, 14 ноября, скончался от коронавирусной инфекции COVID-19.  Абубакару Арсамакову было 64 года.

Сообщение о смерти политика опубликовано на сайте партии «Справедливая Россия». В нем говорится, что врачи боролись за  жизнь основателя и экс-президента МИнБанк, члена центрального совета «Справедливой России» Абубакара Арсамакова, но к глубокому сожалению, спасти его не удалось.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким Абубакара Арсамакова.

В последние годы Арсамаков был полномочным представителем председателя партии в Воронежской области.

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