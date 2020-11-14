Челябинцы собирают подписи, чтобы наказать мучителей львенка Симбы

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14 ноября 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Петиция в поддержку «Закона Симбы» поможет обратить внимание депутатов Госдумы на проблему издевательств над львами.

Петиция запущена по инициативе Юлии Агаевой, основателя сообщества зоозащитников «Друзья моего сердца», и Карена Даллакяна, челябинского ветеринара, руководителя приюта «Спаси меня». История львенка Симбы прогремела на весь мир. Над ним издевалась банда пляжных фотографов из Сочи. Юлия Агаева и Карен Даллакян доставили животное в Челябинск. Несмотря на повреждения позвоночника, переломы лап, его удалось спасти.

Чтобы наказать обидчиков Симбы, команда челябинских зоозащитников приложила немало усилий. Скоро начнется первое судебное заседание. Но для того, чтобы такие истории не повторялись, необходимо внести изменения в законодательство. «Закон Симбы» будет предусматривать введение уголовной ответственности за эксплуатацию львов.

По словам Юлии Агаевой, нужно включить львов в первую группу списка СИТЕС. Это конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. После того, как петицию подпишут 50 тысяч россиян, зоозащитники передадут свои предложения председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Между тем, совсем скоро львенок Симба и леопард Ева отправятся в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew в Танзании.

Подписать петицию можно по ссылке.