Стали известны подробности перелета львенка Симбы и леопарда Евы

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11 ноября 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Юлия Агаева и Карен Даллакян рассказали о подготовке животных к перелету в Танзанию.

В конце ноября львенок Симба и леопард Ева покинут ставший родным приют для диких животных «Спаси меня» в Челябинске. Напомним, от Евы отказалась мама, с которой они жили в передвижном зоопарке, а Симбу удалось спасти от банды пляжных фотографов в Сочи. Они издевались и били львенка. Основатель приюта Карен Даллакян и Юлия Агаева, генеральный директор компании SO.TRAVEL вылетели за ним в село Избербаш в 70 км от Махачкалы. У Симбы был поврежден позвоночник, сломаны лапы, образовались пролежни. Карену Даллакяну удалось поставить львенка на ноги.

Теперь зверят ждут в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew в Танзании. Планируется, что Ева через некоторое время будет жить на воле, а для Симбы выделили два гектара земли. К перелету готовились очень долго – нужно было подготовить огромное количество документов, согласовать массу нюансов. Партнером и с спонсором проекта выступила Русская медная компания. В Африку Еву и Симбу доставит спецборт, который вылетит из Екатеринбурга или Магнитогорска. Для зверей уже изготовлены специальные металлические клетки с учетом всех особенностей поведения животных. Масса животных вместе с клетками не должна превышать 300 килограммов. Поэтому сейчас Симба и Ева сидят на диете. Кроме того, в их рацион добавлена баранина, ведь в Танзании очень трудно достать говядину.

«Недавно друзья Карена помогли приобрести новые, крепкие весы, и мы каждый день их взвешиваем. Это только кажется, что легко перевезти животных. Построение логистики, оформление документов, прохождение авиационной безопасности сопровождалось несколькими месяцами работы целой команды», - рассказала Юлия Агаева.

Полную версию интервью с Юлией Агаевой читайте на сайте «Полит74».