Мэр Томска Кляйн арестован по делу о превышении полномочий

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14 ноября 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

суд, фото: pixabay.com

Кировский райсуд завершил рассмотрение ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения мэру Томска Ивану Кляйну. Принято решение оставить его под стражей на два месяца, до 13 января.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Свою вину Кляйн не признал.

Журналисты в зал заседания допущены не были. К зданию суда пришли несколько десятков депутатов Гордумы, чиновников мэрии и жителей города. Они собирали подписи под ходатайством об избрании Кляйну меры пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Песков: В Кремле обратили внимание, что задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло жестко.