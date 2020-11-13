Песков: В Кремле обратили внимание, что задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло жестко

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13 ноября 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Кляйн, фото: Тomsk Administration, globallookpress.com

В Кремле обратили внимание, что задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло жестко. Силовики задержали томского градоначальника на его рабочем месте во время селекторного совещания в пятницу, 13 ноября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание Кляйна, отметив, что в администрации президента РФ обратили внимание - задержание было проведено достаточно жестко.

По мнению Пескова, вероятно, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых мэру Томска. В Кремле пока не знают детали.

Иван Кляйн является мэром Томска с 2013 года, до этого он был гендиректором ОАО "Томское пиво" и депутатом областной думы.

По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года подозреваемый подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено.

В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов.