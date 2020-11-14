Депутат МГД Герасимов заявил, что в память о Джигарханяне могут установить табличку
14 ноября 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По его словам, на доме актера, скорее всего, будет размещена памятная табличка.
«Обидно, что последние годы много на его долю выпало испытаний, но Джигарханян - это потрясающий, величайший актер, переиграл все и всех. Говорили, что включишь утюг, и там Джигарханян, но ни одной роли, за которую ему когда-либо могло быть стыдно, у него не было», - высказал он.
Герасимов отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре, а также на одной сцене. Депутат признался, что с удовольствием смотрел на актера в спектаклях, в которых не был занят. Он добавил, что Джигарханян останется в памяти людей как великий актёр.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.