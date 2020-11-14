Депутат МГД Герасимов заявил, что в память о Джигарханяне могут установить табличку

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14 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Армен Джигарханян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По его словам, на доме актера, скорее всего, будет размещена памятная табличка.

«Обидно, что последние годы много на его долю выпало испытаний, но Джигарханян - это потрясающий, величайший актер, переиграл все и всех. Говорили, что включишь утюг, и там Джигарханян, но ни одной роли, за которую ему когда-либо могло быть стыдно, у него не было», - высказал он.

Герасимов отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре, а также на одной сцене. Депутат признался, что с удовольствием смотрел на актера в спектаклях, в которых не был занят. Он добавил, что Джигарханян останется в памяти людей как великий актёр.