В России за сутки скончался 391 пациент с коронавирусом

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14 ноября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

врач скорой помощи, Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua

За минувшие сутки на территории Российской Федерации подтвердили 391 летальный исход среди пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации, в частности, за прошедшие 24 часа 69 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, а 64 – в Санкт-Петербурге. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 32 834 человека.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ впервые с начала эпидемии зарегистрировали более 22 тысяч случаев заражения в сутки – 22 702.