В России впервые выявили более 22 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
14 ноября 2020, 11:10[ «Аргументы Недели» ]
В России количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые превысило 22 тысячи. Соответствующую информацию в субботу предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации подтвердили 22 702 случая заболевания. В частности, как уточняет оперативный штаб, у 5 730 (25,2%) зараженных нет клинических проявлений коронавируса нового типа.
В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 1 903 253 случая заболевания.
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