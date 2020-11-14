В России впервые выявили более 22 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

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14 ноября 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

В России количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые превысило 22 тысячи. Соответствующую информацию в субботу предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации подтвердили 22 702 случая заболевания. В частности, как уточняет оперативный штаб, у 5 730 (25,2%) зараженных нет клинических проявлений коронавируса нового типа.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 1 903 253 случая заболевания.