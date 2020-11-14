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Синоптик Тишковец предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении в субботу

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении в субботу
дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с журналистами заявил, что в субботу, 14 ноября, в Москве ожидаются облачность, местами морось, а также высокое атмосферное давление.

Тишковец уточнил, что сегодня дело "вряд ли дойдет" до существенных осадков, однако в вечернее время не исключается морось. Температура воздуха в столице составит в субботу от плюс 2 до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы. Кроме того, ожидается ветер с порывами один-шесть метров в секунду.

ЕТ

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