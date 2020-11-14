Синоптик Тишковец предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении в субботу
14 ноября 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с журналистами заявил, что в субботу, 14 ноября, в Москве ожидаются облачность, местами морось, а также высокое атмосферное давление.
Тишковец уточнил, что сегодня дело "вряд ли дойдет" до существенных осадков, однако в вечернее время не исключается морось. Температура воздуха в столице составит в субботу от плюс 2 до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы. Кроме того, ожидается ветер с порывами один-шесть метров в секунду.
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