Синоптик Макарова предупредила москвичей о похолодании в начале следующей недели

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14 ноября 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

замерзшее окно, Valery Lukyanov/Russian Look

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей и гостей столичного региона о резком похолодании в скором времени. Погода изменится уже в начале следующей недели.

Макарова заметила, что в выходные температура воздуха в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы, но уже ночью в понедельник столбики термометров в Москве покажут -1…-3 градуса, а в Московской области – до -6. В дневные часы в столице будет -1…+1 градус, а в Подмосковье -3…+2 градуса.

По словам синоптика, во вторник и среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, и есть вероятность, что выглянет солнце. Температура, однако, продолжит понижаться: ночью столбики термометров будут показывать -3…-8 градусов, днем -4…+1 по области и около нуля в Москве.