Как отмотать срок за чужой «Успех»

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13 ноября 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Краснодарского предпринимателя Александра Куршнева обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. При этом защита установила, что, формально являясь директором, он не вел бухгалтерию ООО «Успех», не владел печатью компании, и все доверенности, доп. соглашения, товарные и транспортные накладные подписаны третьими лицами. Кто подписывал документы, какое они имеют отношение к вменяемому преступлению, почему именно Куршнев в ответе за все прегрешения – следствие почему-то не выяснило, зато в Прикубанском районном суде Краснодара дело в отношении Куршнева уже рассматривается.

Александр Куршнев почти два года коротает свою жизнь в изоляции от общества. И виной тому далеко не модный в нынешнее время COVID-19, а кое-что посерьезнее – ч.1 ст. 199 УК РФ, то есть уклонение от уплаты налогов. При подозрении на эту болезнь предполагаемых фигурантов на время следствия прячут в СИЗО – чтобы они, не дай бог, не распространили в миру пагубную для государственного бюджета инфекцию. Об истории Куршнева нам стало известно благодаря его активной позиции. Даже в стесненных условиях изолятора мужчина не опускает руки и пытается доказать свою невиновность. Он пишет во все инстанции. Обращался даже к Президенту РФ. Однако все его жалобы по сложившейся инстанционной традиции спускаются сверху в те самые ведомства, которые, по мнению заявителя, работать скрупулезно и самоотверженно не хотят. Проще ведь довести обвинительный процесс до приговора, чем разбираться в сложных финансовых схемах, которыми промышляют иные дельцы. В итоге, вера в справедливость и правосудие у Куршнева, как и у многих представителей бизнеса, претерпевает существенные метаморфозы. До полного неверия в букву закона остается один шаг. Может быть только огласка спасет его от фатального разочарования. Мы постарались разобраться в вопросе.

Истории номинальных директоров, которых хитрые бенефициары используют для возложения на них ответственности за собственные махинации, в нашем обществе не новы, и каждый раз, когда на скамье подсудимых оказывается человек, далекий от сути обвинения и упорно бьющийся за свою правоту, адвокатам приходиться долго, упорно и многотрудно отстаивать невиновность доверителя. В дело Куршнева адвокат Иван Гуть вступил на стадии подготовки к исследованию письменных доказательств, однако, после того как он ознакомился с материалами дела, понял: все обвинение построено на доказательствах, которые следователь, по его мнению, собрал недостаточно внимательно, на скорую руку. В некоторых случаях эти доказательства противоречат самому обвинению.

Куршнев обвиняется в том, что в бытность директором ООО «Успех» с 10 февраля 2015-го по 30 мая 2017-го у него возник преступный умысел на уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Для этого он якобы включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фактической финансово-хозяйственной деятельности организации, чтобы тем самым занизить уплачиваемую сумму налога на добавленную стоимость, а «освободившиеся» деньги использовать в корыстных целях. Следствие установило, что в штате компании «Успех» числился один лишь Куршнев и якобы он самостоятельно вел финансово-хозяйственную деятельность, всю первичную документацию подписывал лично и никому не выдавал доверенностей на представление интересов предприятия. Ту самую налоговую декларацию, которая стала источником уголовного преследования, Куршнев якобы составил самостоятельно и подписал электронно-цифровой подписью от имени некой Черваневой, которая тоже, как установило следствие, являлась единственным сотрудником компании.

Как рассказал нам Иван Гуть, анализ доказательств и показания свидетелей указывают на непричастность Куршнева к преступлению, потому что он фактически не занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Успех».

- В суде свидетели защиты пояснили, что они работали в так называемой группе компаний «Тропик», директором которой был некий Коновцев. Именно он, по их словам, фактически осуществлял роль руководителя компаний, включая ООО «Успех», - рассказывает адвокат Гуть. - Со слов свидетелей, ни одно действие сотрудников компаний не осуществлялось без команды и одобрения данного гражданина. Свидетели также пояснили, что бухгалтерию компаний, включая ООО «Успех», вела централизованная бухгалтерия, которая находилась на территории складов компании «Тропик» в Краснодаре. Конкретно сдачей отчетности ООО «Успех» занималась конкретный бухгалтер, которая работала в ООО «Тропик», при этом печать и учредительные документы «Успеха» хранились в этой же бухгалтерии.

Более того, при изучении документации адвокат пришел к выводу, что все первичные договоры ООО «Успех» со своими контрагентами подписывались исключительно Коновцевым. При этом следствие почему-то не установило личность данного гражданина и его роль в деятельности компании. Фигурирует в подписях и некая «Солодкая», с которой тоже следовало бы поработать. А ведь то же следствие убеждено в том, что Куршнев никому не выдавал доверенностей на представление интересов ООО «Успех». Каким же образом тогда третьи лица подписывают товарные накладные предприятия, договоры и доверенности?

По мнению защитника, при таких обстоятельствах есть все основания полагать, что фактически финансово-хозяйственную деятельность ООО «Успех» осуществляло иное лицо с целью хищения бюджетных средств, при этом оставаясь в тени действующего руководителя - директора ООО «Успех» Александра Куршнева.

Чтобы это доказать, а это должно было сделать в свою очередь следствие, защита заявляла в суде ходатайства о назначении судебной почерковедческой экспертизы, однако судья Бостанова отказала в этом без обоснованных причин. Казалось бы, почему бы не докопаться до сути уголовного преступления, почему не проверить все доводы и факты? Если этого на деле не происходит, то поговаривают о возможности некоего «заказа» со стороны заинтересованных лиц, которым выгодно нагрузить за собственные проделки некоего «козла отпущения», чтобы он не только «отсидкой» смыл их грехи, но и субсидиарной ответственностью. Ведь на кого, как не на Куршнева, в данном случае повесят неизвестные свои налоговые долги на сумму более 20 миллионов рублей?

Отметим, наше издание и ряд федеральных СМИ обратили внимание на дело Александра Куршнева и направили письма в Прикубанский районный суд Краснодара на присутствие в заседании для объективного освещения процесса, однако, несмотря на готовность представителей прессы использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с эпидемиологическими требованиями в период пандемических ограничений, редакции получили официальный отказ. Получается, что гласность и открытость судебного производства, гарантированная статьей 123 Конституции РФ, поставлена под удар заботой о здоровье граждан. Причем важность свободы граждан и их права на справедливость легко этой заботой перечеркивается.

На момент выхода данной статьи адвокат Гуть сообщил, что у него есть основания полагать, что дело в отношении Куршнева и его взятие под стражу организованы по заказу определенного лица, которое в данный момент может скрываться от правосудия.

Мы будем следить за развитием ситуации.