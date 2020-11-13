Доктор Армаис Камалов оценил ситуацию с коронавирусом и когда остановится рост заболеваний COVID-19

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13 ноября 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ситуация с ростом заболеваний коронавирусной инфекций COVID-19 в настоящее время "пролонгированная".

Вторую волну спровоцировало то, что весной и и часть лета дейстовали ограничительные меры, и люди находились в изоляции, а после ослабления ограничений стали посещать людные места - рестораны, кафе, театры кино, пользоваться общественным транспортом.

Такое мнение о ситуации с коронавирусной инфекцей нового типа высказал директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов. Камалов предположил, что рост заболеваний коронавирусом не закончится, пока у населения не возникнет популяционный иммунитет, а это 60-65% населения. Доктор Камалов уточнил, что "когда это закончится - сложно сказать, надо разбираться, ...врачам, вирусологам, эпидемиологам".

Как считает эксперт, вирус "мутирует, мутирует неоднократно, завозится из других стран, имеет какие-то свои формы заболевания". По мнению доктора Камалова, для снижения заболеваемости нужно постараться избежать контактов, при которых неизбежна передача вируса. Он подчеркнул, что эти ограничения должны были оправданы, касались именно тех групп населения, "которые чаще находятся друг с другом - это касается школ, возможно, вузов, там, где бывает скопление детей, молодежи и педагогов".

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