Членство мэра Томска в «Единой России» будет приостановлено
13 ноября 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]
«Единая Россия» приостановит членство мэра Томска в партии после возбуждения в отношении него уголовного дела.
Президиум регионального политсовета рассмотрит этот вопрос после 16 ноября.
«Приостановка членства в связи с возбуждением уголовного дела до решения суда предусмотрена в уставе партии», – отметил замсекретаря Томского регионального отделения «Единой России» Степан Михайлов.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, вступил в «Единую Россию» в 2008 году. В 2018 году был переизбран на второй срок. В пятницу, 13 ноября, его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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