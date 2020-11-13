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Членство мэра Томска в «Единой России» будет приостановлено

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Членство мэра Томска в «Единой России» будет приостановлено
Иван Кляйн. Фото: сайт администрации Томска

«Единая Россия» приостановит членство мэра Томска в партии после возбуждения в отношении него уголовного дела.

Президиум регионального политсовета рассмотрит этот вопрос после 16 ноября.

«Приостановка членства в связи с возбуждением уголовного дела до решения суда предусмотрена в уставе партии», – отметил замсекретаря Томского регионального отделения «Единой России» Степан Михайлов.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, вступил в «Единую Россию» в 2008 году. В 2018 году был переизбран на второй срок. В пятницу, 13 ноября, его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

ДВа

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