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В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали градоначальника

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали градоначальника
Иван Кляйн. Фото: сайт администрации Томска

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали сегодня утром по подозрению в превышении полномочий.

Сообщается, что градоначальника задержали сотрудники ФСБ во время селекторного совещания. Его вывели из здания горадминистрации в наручниках. Задержание главы города связывают с деятельностью компании «Томское пиво», принадлежащей его семье.

Кляйну 61 год, он избран мэром Томска в 2013 году. До того руководил одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири.

ДВа

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