В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали градоначальника
13 ноября 2020, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали сегодня утром по подозрению в превышении полномочий.
Сообщается, что градоначальника задержали сотрудники ФСБ во время селекторного совещания. Его вывели из здания горадминистрации в наручниках. Задержание главы города связывают с деятельностью компании «Томское пиво», принадлежащей его семье.
Кляйну 61 год, он избран мэром Томска в 2013 году. До того руководил одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.