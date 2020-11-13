Эксперт Минздрава Аполихин предложил снижать пенсионный возраст мужчин после появления у них третьего ребенка
13 ноября 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст мужчин после появления у них третьего ребенка
В рамках круглого стола ОНФ "Реализация медицинских поправок, внесенных в Конституцию РФ" Олег Аполихин заявил о необходимости предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии у них детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка, а также на один год после рождения каждого следующего.
Эксперт Минздрава также предложил в качестве меры поощрения снизить подоходный налог для граждан, регулярно проходящих диспансеризацию.
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