Эксперт Минздрава Аполихин предложил снижать пенсионный возраст мужчин после появления у них третьего ребенка

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13 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

отец с ребенком, pixabay.com

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст мужчин после появления у них третьего ребенка

В рамках круглого стола ОНФ "Реализация медицинских поправок, внесенных в Конституцию РФ" Олег Аполихин заявил о необходимости предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии у них детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка, а также на один год после рождения каждого следующего.

Эксперт Минздрава также предложил в качестве меры поощрения снизить подоходный налог для граждан, регулярно проходящих диспансеризацию.