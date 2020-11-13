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В России может измениться механизм расселения аварийного и ветхого жилья

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

В России может измениться механизм расселения аварийного и ветхого жилья
Фото: сайт ГД

Госдума 17 ноября может рассмотреть в первом чтении проект поправок в Градостроительный кодекс. Речь идет о совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья.

Основная цель законопроекта – ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья в РФ, которая в течение десятилетия станет, по мнению разработчиков, необратимой: более 40% многоквартирного фонда в РФ старше 50 лет.

Кроме того, по мнению авторов, строительство новых жилых массивов на окраинах городов также вряд ли может быть выходом – во многих городах инфраструктура внутри может быть реконструирована в рамках комплексного развития территорий. Это в первую очередь позволит привлечь к строительству частные средства.

«Посмотрите, как теперь начали строить дороги», – отметил один из авторов законопроекта Евгений Москвичев, ссылаясь на опыт снятия многих жестких согласований в дорожном строительстве.

Ранее сообщалось, что в аварийном и ветхом жилье живут 3,9% россиян.

ДВа

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