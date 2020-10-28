В аварийном и ветхом жилье живут 3,9% россиян

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28 октября 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Ветхое жильё может подлежать капитальному ремонту, аварийное – нет.



Аварийного и ветхого жилфонда за последние 20 лет стало больше на порядок. Это связано прежде всего с низкими темпами вывода аварийного жилья из эксплуатации, которые отстают от нормативных, а также с недостаточными объёмами капремонта.

Начиная с 1990 года объёмы ветхого и аварийного жилья росли стремительными

темпами и к середине 2000-х увеличились более чем в 3 раза, а своего пика достигли в 2012 году – 99,9 миллиона кв. метров (ветхое – 77,7 миллиона кв. метров, аварийное – 22,2 миллиона кв. метров). После 2017 года Росстат перестал публиковать данные по ветхому жилью, что делалось в течение десятков лет.



Аварийного жилья значительно меньше, чем ветхого, и публикация данных только по аварийному жилью помогает «затушевать» сложную ситуацию в этой сфере. К тому же отсутствует строгое определение «ветхого жилья», что даёт регионам возможность относить те или иные дома к этой категории по своему усмотрению. Соответственно, данные по ветхому жилью были неточными. Как правило, заниженными. Да и по аварийному жилью тоже. Большинство экспертов сходятся в том, что искажение статистики происходит в основном на уровне региональных и местных властей. Они зачастую заинтересованы в искусственном занижении числа аварийных и ветхих строений, в частности, из-за того, что не имеют достаточных средств для софинансирования капремонта и расселения аварийных домов.



Аварийный фонд будет пополняться за счёт домов 1950–1970-х годов, так называемых хрущёвок, – это 36% жилой площади многоквартирного жилфонда. Не за горами обветшание домов, возведённых с 1971 по 1995 год, – это ещё 46% жилой площади. Согласно данным 2018 года, в аварийном и ветхом фонде проживают соответственно 1% и 2,9% россиян – в сумме 3,9%.



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