Священник Батарчук рассказал, как РПЦ относится к пятнице 13-го

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

купол православного храма, pixabay.com

Священник, бакалавр богословия Денис Батарчук рассказал в рамках разговора с журналистами, как Русская православная церковь относится к пятнице 13-го числа. Многие люди считают этот день неблагоприятным.

Батарчук отметил, что отдельно Церковь не выделяет пятницу 13-го. Священник уточнил, что это "западная история", которая пришла в Россию вместе с празднованием дня всех святых – Хэллоуином. Бакалавр богословия добавил, что в православной культуре существуют споры о темных силах, но это больше фольклор, не имеющий отношения к священному писанию.

Напомним, пятница 13-го считается "днем неприятностей". Некоторые люди полагают, что именно в такую дату следует постоянно быть начеку.