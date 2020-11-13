Священник Батарчук рассказал, как РПЦ относится к пятнице 13-го
13 ноября 2020, 13:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Священник, бакалавр богословия Денис Батарчук рассказал в рамках разговора с журналистами, как Русская православная церковь относится к пятнице 13-го числа. Многие люди считают этот день неблагоприятным.
Батарчук отметил, что отдельно Церковь не выделяет пятницу 13-го. Священник уточнил, что это "западная история", которая пришла в Россию вместе с празднованием дня всех святых – Хэллоуином. Бакалавр богословия добавил, что в православной культуре существуют споры о темных силах, но это больше фольклор, не имеющий отношения к священному писанию.
Напомним, пятница 13-го считается "днем неприятностей". Некоторые люди полагают, что именно в такую дату следует постоянно быть начеку.
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