Сенатор Косачев выступил против запрета Хэллоуина

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30 октября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выступил против запрета Хэллоуина. Речь идет о международном празднике, который ежегодно отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых.

Косачев заявил, что запрещать Хэллоуин "совершенно точно не нужно". По мнению сенатора, каждый человек должен иметь возможность самостоятельно определить, хочет ли он отметить этот день, "без диктовки сверху.

Константин Косачев уточнил, что сам уже давно решил, что для него такого праздника не существует, как не существовало для его отца, деда и прадеда.

Отметим, что в этот день, согласно традиции, люди наряжаются в костюмы нечисти. Дети посещают соседей, стучат в их двери со словами: "Угости, не то проучим". Взрослые одаривают малышей сладостями. Кроме того, символом Хэллоуина считается фонарик из тыквы или светильник Джека, который, по преданию, отгоняет от домов злых духов.