Наталья Поклонская рассказала, как отпразднует Хэллоуин

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с представителями СМИ рассказала, как будет отмечать Хеллоуин. По ее словам, депутат займётся этим, если будет соответствующее настроение.
"Тыкву есть буду", - сообщила Поклонская. Возможно, она посмотрит фильмы. "Как и любой другой день, он ничем не отличается от других дней. Тыкву просто готовим, а по поводу рисования и всего остального творчества — это как настроение будет", - отметила Поклонская.
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