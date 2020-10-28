Наталья Поклонская рассказала, как отпразднует Хэллоуин

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28 октября 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Наталья Поклонская, фото facebook.com/PoklonskayaNV

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с представителями СМИ рассказала, как будет отмечать Хеллоуин. По ее словам, депутат займётся этим, если будет соответствующее настроение.

"Тыкву есть буду", - сообщила Поклонская. Возможно, она посмотрит фильмы. "Как и любой другой день, он ничем не отличается от других дней. Тыкву просто готовим, а по поводу рисования и всего остального творчества — это как настроение будет", - отметила Поклонская.

В прошлом году Наталья Поклонская поспорила с Виталием Милоновым, выступающим против празднования Хэллоуина.

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