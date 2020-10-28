Хэллоуин в России: ненужный праздник или яркое торжество

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28 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели», Анна БУЛАТОВА ]

Фото: cоцсети

Хэллоуин – «страшный» праздник, который имеет высокую популярность в США и Западной Европе, и пытается всеми силами укоренится в России. Современная молодежь ищет способы организовать веселую вечеринку, а развлекательные заведения и торговые центры - привлечь внимание покупателей необычными украшениями. Однако не все готовы воспринимать «мистическую ночь» серьёзно. Почему? «АН» попытались найти ответ на этот вопрос, узнав мнение россиян.

История Хэллоуина началась на территории нынешней Великобритании, Ирландии и Северной Франции, где древние кельты отмечали праздник Самайн. Они верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября открывалась невидимая дверь в потусторонний мир, через которую мертвые могли заглянуть в гости к своим живым родственникам, но вместе с ними ожидалась и нечистая сила. Тогда кельты предпринимали меры по защите своих граждан: приносили жертвы своим языческим богам, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугнуть «монстров», приносили в дома огонь от священного костра.

В VIII веке Хэллоуин приблизился к современной интерпретации. Римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых («All Hallows Even» или «Halloween»), а 31 октября стало кануном этого праздника. Со временем полностью искоренить языческие традиции не удалось, и люди продолжали верить в «мистику» и приход умерших. Теперь с ними стали «бороться» с помощью костюмов, не всегда ужасающих, и угощений, которые принято отдавать детям, гуляющим по темным улицам. При этом в России привычные для Запада атрибуты не совсем приглянулись местной молодежи, и все переросло в формат «тусовки» в клубе или в компании близких друзей.

«Если честно, я очень хочу отметить Хэллоуин в Штатах, например. Там будет настоящая атмосфера, я сама готова пойти по домам за конфетами в костюме. А в России отмечание сводится к тусовке в клубе - это неинтересно», - поделилась 27-летняя Ксения.

А вот 19-летняя Вика рассказала нам, что довольно позитивно относится к Хэллоуину. В детстве она вместе со своими друзьями собирала конфеты, и не против повторить.

«Возможно, такое мнение сформировалось благодаря американским фильмам, где идея Хэллоуина является основой веселого времяпрепровождения вместе со своими друзьями. Не праздную, но когда-то в детстве я вместе со своими друзьями собирала конфеты у взрослых. Хотелось бы повторить такое беззаботное и невинное время», - пояснила собеседница.

Девушка считает, что сейчас сложно найти безопасную Хэллоуин-вечеринку, поскольку чаще всего люди приходят с выпивкой, и это превращается в какой-то «балаган». Хотя все зависит от компании, и можно, наоборот, найти приятные знакомства, добавляет она. Вика напомнила, что Хэллоуин отмечают ночью или вечером, когда стемнело, это довольно опасно, если кто-то планирует собирать конфеты. Также собеседница не исключает, что «ужасные костюмы» могут сильно напугать прохожих и развить фобии.

Другие готовы отмечать данный праздник, но не в том формате, который принят в США. Например, 25-летний Вадим уверен, что «российский Хэллоуин» - страшнее.

«Отношусь положительно, но не в американизированной форме, у нас это, кажется, называлось колядки. Не празднуем, потому что в России нет такой традиции - просто костюмированная вечеринка, никто не ходит по домам. Если бы это был наш праздник с нашей историей и атмосферой, то было бы круто», - высказал он.

Что касается вечеринок, опрошенные люди предлагают провести домашний, но стилизованный прием, пригласить друзей, надеть костюмы, подготовить закуски и напитки. Помимо этого, можно подобрать к просмотру ужастики и настольные игры, придумать свой квест или другие активности.

«Мне нравится идея - посмотреть на смерть под другим углом, как бы сделать ее менее страшной и в какой-то мере посмеяться над ней. Праздную, но, наверное, не так, как на Западе принято. Нет у нас этой традиции: за конфетами ходить и все такое. Но дома наряжаюсь, тыкву вырезаю, ужастики смотрю. Думаю, что чем больше праздников, тем лучше, поэтому с удовольствием отмечаю. Вообще у нас в школе Хэллоуин был официальным праздником, потом я долго не отмечала, а теперь снова начала», - поделилась Елизавета.

26-летняя Нина считает Хэллоуин одним из самых веселых дней в году. Она каждый год собирается вместе с большой компанией, заранее продумывает костюмы и специальный декор для дома или квартиры. Например, в прошлом году вечеринка была в стиле Тима Бёртона, а пару лет назад тематикой было колдовство.

«В этот раз мы не задали общую историю, но костюмы все равно остаются обязательной частью вечера - кто приходит без наряда, надевает «штрафной костюм» приведения (простынь с дырочкой).

Обычно мы вырезаем тыквы и украшаем все паутиной, но в этом году решили сделать чуть масштабнее - превращаем квартиру в «комнаты страха». Каждая из локаций соответствует сезонам «Американской истории ужасов» - у нас будет шабаш, фрик-шоу, комната маньяка и заброшенный дом, коридоры украсим пауками и летучими мышами. Сейчас мы делаем ряд игр в стиле «Форд Боярда» и прочих развлечений, чтобы в каждой комнате было чем заняться, помимо вкусной еды и танцев. Праздник сам по себе клёвый, можно наряжаться и веселиться, и общая атмосфера располагает. Не просто так ночь с 31 на 1 во всем мире является магической датой. Из плюсов: много людей с тобой на одной волне и немного фестивальное настроение. Из минусов: активизируются различные сектанты и делают жертвоприношения в виде животных», - рассказала девушка.

Мнение о том, что окутанный таинствами праздник способен поднять настроение в пасмурные осенние будни, поддержала и 30-летняя Анастасия. По ее словам, Хэллоуин – это красивая традиция.

«Здорово, когда дети и взрослые могут от души дурачиться и веселиться. Со всеми атрибутами в виде кексов, тыкв, свечей и пуншей, он к тому же и очень уютный, что осенью бесценно. Это повод объединиться с друзьями и покривляться от души, посмотреть тематические фильмы и отдохнуть от серых офисных будней», - подчеркнула собеседница.

Многие молодые люди относятся к Хэллоуину положительно, но почти не празднуют, поскольку все сводится к вечеринке с выпивкой, а не к торжеству, которое принято на Западе. Он привлекает возможностью проявить свои творческие способности: придумать декорации для квартиры или дома, разработать и нарядиться в костюм любимого персонажа, сделать интересный грим. Однако некоторые респонденты заметили, что «непринятый в России праздник» – отличный маркетинговый ход для привлечения потребителей и их денег.

«К Хэллоуину отношусь нейтрально, не осознаю важность праздника. Меня не привлекает вся мистическая составляющая (не верю в загробную жизнь с возможностью видеться с душами умерших раз в году), но не упускаю случай почувствовать необычную атмосферу этого дня. Так уж вышло, что этот день проник во многие сферы жизни и развлечений, стал модным, поэтому ты неизбежно сталкиваешься с ним. Я использую Хэллоуин в своих целях - отдыхаю, играю или смотрю фильмы в жанре хоррор или слэшер.

Если бы идея с тематической вечеринкой развилась, то я принял бы участие. Мне нравятся мероприятия, когда всем весело, а после остаются приятные воспоминания. Даже если мы будем одеты как мертвецы с упырями.

Из плюсов могу выделить атмосферу, а также большой простор для творчества и фантазии: нужно приложить усилия, чтобы хорошо и антуражно выглядеть, отыграть свою роль и знать историю персонажа. Однако можно встретиться со стеной непонимания и негатива. Люди сочтут своим долгом объяснить очевидные вещи. Например, что это иностранный праздник, который не перекликается с нашей историей и культурой, а связан с демонами и сатаной», - признался Алексей.

Несмотря на стереотипное представление о Хэллоуине, он многогранен и имеет свои особенности в зависимости от страны. Так, проживающая в Мексике Виктория рассказала, что хорошо относится к празднику, но он ей нравится только из-за «классного» грима. По ее словам, в Мексике – это выходной день, но ни в России ни здесь она Хэллоуин не отмечала, только иногда разукрашивала себя. При этом 1 и 2 ноября у них проходит День мертвых – масштабный для местных жителей праздник. В этот день почитают усопших.

«Не готовимся к Хэллоуину как к чему-то грандиозному. Здесь очень много украшений для бизнеса или дома продают. Я свои как раз недавно купила. В России только молодежь начала отмечать, нанося на себя грим. И мне это нравится.

Мы живем в Мексике и здесь есть праздник под названием День мертвых. В этот день люди почитают своих умерших, рассказывают о них, выставляют фото и еду, представляют, что человек с ними рядом», - уточнила девушка.

Таким образом, люди готовы отмечать Хэллоуин в России, и хорошо к нему относятся, но менталитет не перебороть. Одни не хотят встретиться с толпой неадекватной молодежи в состоянии алкогольного опьянения, другие поймать на себе неодобрительные взгляды прохожих. Некоторые бы и хотели закатить крутую вечеринку, но нет единомышленников или необходимых ресурсов.

При этом нашлись и те, кого не остановит мнение окружающих или понятие «не наш праздник». Им хочется разнообразия и ярких красок в не самое позитивное время года, и они его получают, создают.