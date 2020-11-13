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Профессор Гусакова призвала переболевших COVID-19 не спешить на работу

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Профессор Гусакова призвала переболевших COVID-19 не спешить на работу
пустой офис, pixabay.com

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова заявила, что гражданам, перенесшим COVID-19, не следует спешить на работу.

Гусакова отметила, что для коронавируса нового типа характерен полиморфизм клинических симптомов, поэтому проявления могут быть очень индивидуальны. Необходимо также учитывать, в какой форме у того или иного человека протекало заболевание. Профессор, однако, обратила внимание, что для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых у бывшего пациента может возникнуть картина "полизаболевания" – присоединение дополнительной патологии.

Елена Гусакова уточнила, что даже у молодых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями, восстановление иногда занимает до четырех недель. После тяжелой формы болезни доктор медицинских наук порекомендовала провести некоторое время в санатории в своей климатической зоне и только после этого возвращаться к работе. Кроме того, следует ежедневно делать дыхательную гимнастику, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

ЕТ

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