Маркетолог Харланов рассказал о способах экономии в период пандемии

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13 ноября 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

счетчик, деньги, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Маркетолог Роман Харланов рассказал о принципах грамотной экономии в период пандемии COVID-19. Эксперт уточнил, что думать об экономии следует всегда, а не только при неблагоприятных обстоятельствах.

Харланов призвал обратить внимание на грамотную экономию в сфере ЖКХ – по его словам, существенно сохранить средства позволяют счетчики и электроприборы с современным уровнем энергосбережения. Можно также запускать бытовую технику ночью, когда электричество и вода дешевле. Кроме того, можно в 10 раз снизить потребление воды при использовании посудомоечной машины. Также сохранить деньги поможет "переход" с ванны на душ.

Как сообщает телеканал "МИР 24", ссылаясь на слова маркетолога, не стоит совершать незапланированных покупок. Более того, необходимо вести учет всех потраченных средств. Харланов посоветовал составлять списки продуктов перед каждым походом в магазин и покупать товары на распродажах.

Эксперт также заметил, что сейчас хорошее время для приобретения новогодних подарков, поскольку перед праздником скидок на них точно не будет.