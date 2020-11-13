В России за сутки скончались 411 пациентов с COVID-19
13 ноября 2020, 11:13[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России подтверждены 411 смертей людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию в пятницу предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 70 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 61 – в Санкт-Петербурге, по 17 – в Иркутской области и Красноярском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 32 443 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России выявили 21 983 случая заражения коронавирусом. Согласно последним данным оперативного штаба, это новый максимум с начала пандемии.
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