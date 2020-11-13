Песков заявил, что поголовной вакцинации от коронавируса быть не может

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13 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет исключительно добровольной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что не знает сроков начала массовой вакцинации, добавив, что «это уже ближайшие месяцы».

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса и сообщит, когда сделает прививку.

Ранее Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате.