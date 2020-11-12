Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

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12 ноября 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: vk.com/dmpeskof

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2020 году пройдет в необычном формате.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 12 ноября, сообщил о начавшейся подготовке к пресс-конференции главы государства.

Песков рассказал журналистам, что формат мероприятия будет необычным, прорабатывается и готовится он таким образом, чтобы не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с президентом. Пресс-секретарь президента России сегодня детали уточнять не стал, отметив, что «планы зависят от эпидемиологической ситуации».

Песков подтвердил, что пресс-конференция будет включать элементы «прямой линии», которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса. Он пообещал своевременно сообщить дату проведения пресс-конференции и уточнить детали формата.