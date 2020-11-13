В Следкоме рассказали подробности уголовного дела против мэра Томска

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13 ноября 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tv2.today

Фото: сайт СКР

Мэр Томска Иван Кляйн подозревается по статье ч.2 ст.286 УК РФ – это превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ.

По предварительным данным, Иван Кляйн в 2016-2017 годах предпринял меры для того, чтобы один из предпринимателей не смог получить земельный участок под строительство многоэтажных домов. Мэр города действовал в интересах аффилированной с ним компании.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации Томска, служебных помещениях «Томского пива», а также допрашиваются свидетели.