В Следкоме рассказали подробности уголовного дела против мэра Томска
13 ноября 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: tv2.today
Мэр Томска Иван Кляйн подозревается по статье ч.2 ст.286 УК РФ – это превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления.
Сообщается, что уголовное дело возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ.
По предварительным данным, Иван Кляйн в 2016-2017 годах предпринял меры для того, чтобы один из предпринимателей не смог получить земельный участок под строительство многоэтажных домов. Мэр города действовал в интересах аффилированной с ним компании.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации Томска, служебных помещениях «Томского пива», а также допрашиваются свидетели.
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