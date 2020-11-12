Беглов освободил от должности главу избиркома Петербурга Миненко
12 ноября 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности руководителя городского избиркома Виктора Миненко. Соответствующее прошение чиновник подал 12 ноября.
Вероятным новым главой комиссии называют Наталью Чечину, которую называют креатурой Смольного. В настоящее время она возглавляет администрацию Курортного района.
Виктор Миненко возглавлял Горизбирком Северной столицы с июля 2018 года. Центризбирком России в сентябре текущего года признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.
Вчера Александр Беглов по поручению президента России вручил Миненко орден Почета за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила недоумение в связи с награждением.
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