Эллу Памфилову возмутило награждение орденом главы избиркома Петербурга

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12 ноября 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила недоумение в связи с награждением главы городской избирательной комиссии Петербурга Виктора Миненко орденом Почета.

Известно, что еще в конце сентября текущего года Центризбирком признал неудовлетворительной работу петербургского избиркома и выразил недоверие Виктору Миненко.

«Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказал недоверие»,- приводятся слова Памфиловой в Telegram ЦИКа.

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что орден вручили «по поручению президента России» в связи с 60-летием Миненко. Награду он получил из рук губернатора Александра Беглова.