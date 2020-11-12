Победившая на выборах уборщица приняла решение сложить полномочия

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12 ноября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Удгодская, соцсети

Победившая на выборах главы Повалихинского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение сложить полномочия, она уходит в отставку с 19 ноября, побыв на этом посту чуть больше месяца.

Как сообщили журналистам жители поселения, Марина просто не знала, что ей надо делать. Обещанной помощи она не дождалась и решила уйти. Совет депутатов удовлетворил ее просьбу об отставке. Жители рассказали, что после этого приезжал глава района Владимир Бахвалов вместе с чиновником из Костромы, заявил, что решение Совета - "филькина грамота", Удгодская должна остаться на посту хотя бы до марта.

Избиратели уборщицы особого расстройства из-за ее решения уйти в отставку не испытали. "Всем по большому счету наплевать. Что изменилось-то? Разве что на весь мир Повалихино прогремело, да Ксения Собчак приезжала, интервью с Удгодской делала. Вот так сказка стала былью", - отметил местный житель, пишет "МК".

Что будет дальше - неизвестно. По словам жителей, "желающих занять кресло главы разбитого корыта нет. Выходит, что полномочия есть, а денег нет. Кто захочет руководить пустым амбаром с прохудившейся крышей?"

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