Как Владимир Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах

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6 ноября 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Удгодская, фото: соцсети

Президент России Владимир Путин провел беседу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой, в ходе которой она рассказала главе российского государства об итогах прошедшей избирательной кампании.

Памфилова сообщила Путину о победе уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области, отметив, что эта новость подавалась СМИ как сенсация. При этом в выборах также приняли участие, по ее словам, 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара («пошли по стопам Виктора Цоя», добавила Памфилова), 2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов.

Памфилова считает, что это говорит о том, что в России "работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические".

На это Владимир Путин ответил, что избираемые люди "просто знают проблемы своих населенных пунктов".