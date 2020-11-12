Глава минздрава Пензенской области сообщил о недомогании после вакцины от коронавируса
12 ноября 2020, 21:16[ «Аргументы Недели» ]
Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от COVID-19 он неделю чувствует себя не очень хорошо: температуры нет, но ощущаются слабость и усталость.
Это его вторая прививка, сделанная через три недели после первой вакцинации. "Но в целом все переносится благополучно", - сказал Никишин. Видеозапись сообщения опубликована на странице минздрава региона в соцсети "ВКонтакте".
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