Глава минздрава Пензенской области сообщил о недомогании после вакцины от коронавируса

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12 ноября 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от COVID-19 он неделю чувствует себя не очень хорошо: температуры нет, но ощущаются слабость и усталость.

Это его вторая прививка, сделанная через три недели после первой вакцинации. "Но в целом все переносится благополучно", - сказал Никишин. Видеозапись сообщения опубликована на странице минздрава региона в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Пензе могут продлить школьные каникулы.