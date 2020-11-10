В Пензе могут продлить школьные каникулы

10 ноября 2020, 21:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: penzavzglyad
В постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности сегодня были внесены изменения.
В документе говорится о том, что региональному министерству образования рекомендовано рассмотреть вопрос о продлении каникул. В случае установления фактов заболевания коронавируса в подведомственных образовательных организациях советуют организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рекомендовано разрешить посещение детьми дошкольных организаций по усмотрению родителей и иных законных представителей, а также рассмотреть вопрос о переносе или продлении каникул.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области отправил учащихся 6-11 классов на дистанционку.
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