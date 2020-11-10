В Пензе могут продлить школьные каникулы

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzavzglyad

Фото: сайт Минпросвещения РФ

В постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности сегодня были внесены изменения.

В документе говорится о том, что региональному министерству образования рекомендовано рассмотреть вопрос о продлении каникул. В случае установления фактов заболевания коронавируса в подведомственных образовательных организациях советуют организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рекомендовано разрешить посещение детьми дошкольных организаций по усмотрению родителей и иных законных представителей, а также рассмотреть вопрос о переносе или продлении каникул.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области отправил учащихся 6-11 классов на дистанционку.