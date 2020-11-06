Губернатор Свердловской области отправил учащихся 6-11 классов на дистанционку
6 ноября 2020, 12:13[ «Аргументы Недели» ]
В Свердловской области с 9 по 14 ноября школьники с первого по пятый классы будут учиться в штатном режиме. Для учащихся с шестого по 11 классы будет организовано дистанционное обучение.
Согласно распоряжению главы региона Евгения Куйвашева, в школах будет организован строгий контроль за состоянием здоровья учащихся 1-5 классов и педагогов, термометрия, созданы все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. По графику будет осуществляться и питание учащихся.
Куйвашев в своем Instagram заявил, что перевод остальных учеников на дистанционное обучение поможет сдержать распространение инфекции.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область поступила вакцина от коронавируса.
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