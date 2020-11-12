Мишустин: Налоговые каникулы продлеваются из-за пандемии до конца года
12 ноября 2020, 15:40[ «Аргументы Недели» ]
Правительство продлевает налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса отраслей, ещё на три месяца. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 12 ноября.
«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Мишустин отметил, что ситуация в сфере малого и среднего бизнеса до сих пор сложная, поэтому антикризисная поддержка для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей продлевается до конца 2020 года.
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