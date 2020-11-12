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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал введение ограничений в новогоднюю ночь

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал введение ограничений в новогоднюю ночь
Новый год, фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин считает необходимыми ограничения, вводимые в столице в новогодние праздники. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия в Новый год.

Говорин назвал это "достаточно выверенными шагами", сообщает RT. Он отметил, что уже есть примеры, когда после проведения массовых мероприятий возрастают риски роста заболевания COVID-19. По его словам, "не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия". чиновник подчеркнул, что ситуация в столице непростая, поэтому такое решение он считает оправданным.

НС

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