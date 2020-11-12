Магазинам столицы рекоменндовано ввести QR-коды

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12 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

супермаркет, фото: pixabay.com

Магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания рекомендовано подключиться к системе QR-кодов. Об этом заявил сегодня руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Жители Москвы в случае контакта с носителем вируса будут получать уведомление. Мера носит только рекомендательный характер,никаких штрафов не предусмотрено. Немерюк при этом отметил, что соблюдение всех ограничительных мер даст возможность не вводить более жесткие ограничения в городе.

Музеям и библиотекам в Москве дана рекомендация вводить QR-коды.