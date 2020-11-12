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РБК: Евгений Дитрих отказался возглавить Белгородскую область

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

РБК: Евгений Дитрих отказался возглавить Белгородскую область
Евгений Дитрих. Фото: сайт Минтранспорта РФ

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области – от этого предложения он отказался.

По сообщению РБК, Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался. Другой близкий к Кремлю источник уточнил, что вопрос о назначении Дитриха уже неактуален, правда, причины ему неизвестны.

Ранее ряд источников, близких к Кремлю, и близких к руководству региона заявляли, что Дитрих считается основным кандидатом на этот пост.

ДВа

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