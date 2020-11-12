Лавров заявил, что Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на соглашении по Карабаху

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12 ноября 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Лавров. Фото: сайт МИД РФ

В России видят, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на теме соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Армении «безусловно есть искренние люди, которым обидно, наверное, что вот так все завершается на данном этапе».

Министр иностранных дел России также выразил убежденность в том, что армянское правительство понимает меру ответственности и целостность соглашения по Нагорному Карабаху будет сохранена.

Ранее глава МИД РФ сообщал, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действуют около двух тысяч иностранных наемников.