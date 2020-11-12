Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Лавров заявил, что Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на соглашении по Карабаху

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лавров заявил, что Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на соглашении по Карабаху
Сергей Лавров. Фото: сайт МИД РФ

В России видят, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на теме соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Армении «безусловно есть искренние люди, которым обидно, наверное, что вот так все завершается на данном этапе».

Министр иностранных дел России также выразил убежденность в том, что армянское правительство понимает меру ответственности и целостность соглашения по Нагорному Карабаху будет сохранена.

Ранее глава МИД РФ сообщал, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действуют около двух тысяч иностранных наемников.

ДВа

В мире

Глава Минобороны Турции: Анкара отправит своих миротворцев в Нагорный Карабах

Глава Минобороны Турции: Анкара отправит своих миротворцев в Нагорный Карабах

Анкара отправит своих миротворцев в зону вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. О соответствующих планах объявил некоторое время назад Хулуси Акар, глава турецкого министерства обороны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью