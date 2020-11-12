В новую инфекционную больницу челябинцев довезет маршрутка
12 ноября 2020, 11:59[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По данным мирдортранса, маршрутное такси № 201 следует от автостанции «Южная» до конечной остановки Индустриальный парк «Малая Сосновка».
Расписание маршрутного микроавтобуса таково: первый рейс из Челябинска стартует в 7.30, последний – в 19.00. Ежедневно предусмотрено 11 рейсов.
Напомним, новая инфекционная больница была построена в рекордно короткие сроки: за 74 дня. Она способна принять почти 500 больных, в настоящее время здесь развернуто 328 коек. В ближайшее время будут достроены еще три корпуса, сейчас их одиннадцать.
Медучреждение сегодня, 12 ноября, принимает первых пациентов. Вчера состоялось торжественное открытие больницы, в котором приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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