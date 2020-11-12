Кутепов предложил провести ревизию корпораций и институтов развития регионов
12 ноября 2020, 11:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития регионов.
В письме, в частности, говорится, что с января 2020 года комитет проводит мониторинг деятельности институтов развития как инструментов государственной политики. Результаты мониторинга указывают на необходимость проведения их ревизии с целью сокращения расходов на их содержание.
Сенатор также отметил, что в 2018 году заработная плата действующего генерального директора некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в размере 1 млн рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов.
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