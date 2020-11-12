В Кузбассе медик заразился коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой

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12 ноября 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Mikhail Pletsky, globallookpress.com

В Кузбассе один медицинский работник заразился коронавирусной инфекцией нового типа после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила, что заболевание у медика зафиксировано на 5-6 сутки после вакцинации, поэтому уверенности, что это связано непосредственно с вакцинацией с учётом инкубационного периода нет. По ее мнению, это может быть просто совпадение.

По словам специалистов, на выработку иммунитета после вакцинации требуется время, так что данный случай заболевания пока не может быть показательным.

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Кузбассе в октябре. Первыми 42 дозами, которые поступили в Кемеровскую область, были привиты медики-добровольцы из Кемеровской инфекционной больницы, центра переливания крови и поликлиник города Кемерова.

Вторую инъекцию, согласно правилам, они должны получить через три недели после первой. После вакцинации в течение двух месяцев они находятся под наблюдением и ведут дневники своего самочувствия, - передает ТАСС.

Случаи заражения медиков после первой вакцинации также были выявлены в Алтайском крае.