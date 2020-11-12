СПЧ поддержал решение московских властей об изменении процедуры похорон умерших от коронавируса
12 ноября 2020, 09:22[ «Аргументы Недели» ]
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев поддержал решение хоронить умерших от коронавируса в гробах со стеклянными крышками.
Он отметил, что СПЧ еще летом подчеркивал необходимость организации прощания родственников с умершими от Covid-19 не в том виде, как это было до последнего времени с закрытыми гробами.
«Мы поддерживаем нынешнее решение властей Москвы, ставшее, к сожалению, вновь остро актуальным в условиях продолжающейся эпидемии. Совет призывает другие регионы России оперативно последовать московскому примеру», – заявил правозащитник.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом на планете превысило 52 млн.
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