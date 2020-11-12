СПЧ поддержал решение московских властей об изменении процедуры похорон умерших от коронавируса

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12 ноября 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев поддержал решение хоронить умерших от коронавируса в гробах со стеклянными крышками.

Он отметил, что СПЧ еще летом подчеркивал необходимость организации прощания родственников с умершими от Covid-19 не в том виде, как это было до последнего времени с закрытыми гробами.

«Мы поддерживаем нынешнее решение властей Москвы, ставшее, к сожалению, вновь остро актуальным в условиях продолжающейся эпидемии. Совет призывает другие регионы России оперативно последовать московскому примеру», – заявил правозащитник.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом на планете превысило 52 млн.