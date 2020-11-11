Исследования вакцины «Спутник V» на детях могут начаться в мае - июне следующего года
11 ноября 2020, 20:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях могут начаться весной или летом 2021 года.
Александр Гинцбург предположил, что исследования вакцины с участием детей можно начинать уже в мае-июне следующего года.
Ранее стало известно, что эффективность "Спутника V" после подведения итогов первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований вакцины составила 92 процента. Кроме того, сообщалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных дополнительных волонтеров вне клинических испытаний показало эффективность препарата на уровне более 90 процентов.
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