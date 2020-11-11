Коуч Матвеева заявила, что женщинам часто мешает удачно выйти замуж позиция жертвы

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11 ноября 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

невеста, pixabay.com

Женский коуч Оксана Матвеева рассказала, что удачно выйти замуж представительницам прекрасного пола часто мешает психология жертвы, которая проявляется в нежелании брать на себя ответственность за свою судьбу.

Оксана Матвеева заявила, что инфантильность, эгоцентризм и перекладывание ответственности за собственную жизнь на других мешают женщинам встретить достойного мужчину. Такие дамы рассчитывают на отношения с человеком, который возьмет их "на ручки и понесет".

Коуч в беседе с Радио Sputnik отметила, что мечта многих женщин – жить за счет других. Они убеждены, что им кто-то должен, а они априори кому-то необходимы, поэтому сами делать ничего не хотят.

Матвеева посоветовала начать изменения с признания того, что женщине нужен мужчина, а не наоборот. Далее следует понять, каким представителям сильного пола они нравятся и определить, где можно их встретить. После этого следует показывать себя с открытым миру выражением лица – с улыбкой и позитивом. Эксперт призвала помнить – мужчины женятся на тех женщинах, с которыми им лучше, чем без них.