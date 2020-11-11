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Коуч Матвеева заявила, что женщинам часто мешает удачно выйти замуж позиция жертвы

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Коуч Матвеева заявила, что женщинам часто мешает удачно выйти замуж позиция жертвы
невеста, pixabay.com

Женский коуч Оксана Матвеева рассказала, что удачно выйти замуж представительницам прекрасного пола часто мешает психология жертвы, которая проявляется в нежелании брать на себя ответственность за свою судьбу.

Оксана Матвеева заявила, что инфантильность, эгоцентризм и перекладывание ответственности за собственную жизнь на других мешают женщинам встретить достойного мужчину. Такие дамы рассчитывают на отношения с человеком, который возьмет их "на ручки и понесет".

Коуч в беседе с Радио Sputnik отметила, что мечта многих женщин – жить за счет других. Они убеждены, что им кто-то должен, а они априори кому-то необходимы, поэтому сами делать ничего не хотят.

Матвеева посоветовала начать изменения с признания того, что женщине нужен мужчина, а не наоборот. Далее следует понять, каким представителям сильного пола они нравятся и определить, где можно их встретить. После этого следует показывать себя с открытым миру выражением лица – с улыбкой и позитивом. Эксперт призвала помнить – мужчины женятся на тех женщинах, с которыми им лучше, чем без них.

ЕТ

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